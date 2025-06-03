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Александр Легков: ни одной гонки на КМ и ЧМ не видел, мне это абсолютно неинтересно

Александр Легков: ни одной гонки на КМ и ЧМ не видел, мне это абсолютно неинтересно
Александр Легков
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, что не следил за Кубком мира в минувшем сезоне и считает недостаточной ценность побед иностранцев в отсутствии россиян.

«Сейчас лыжные соревнования смотреть мне было абсолютно неинтересно. Я ни одной гонки на Кубках мира и чемпионате мира не видел. Следил за нашим Кубком России и комментировал его. Не скажу, что на зарубежных соревнованиях нет такого падения, просто наших не хватает. И то, что они завоёвывают призовые места без наших, — это немного обесценивается. Если бы там наши были, борьба была бы совершенно другой.

Просто мы должны вернуться, и когда мы это сделаем, то будем находиться на лидирующих позициях», — приводит слова Легкова ТАСС.

Российские лыжники отстранены от участия в международных стартах с 2022 года. В ближайшее время их восстановления в правах на Кубке мира не ожидается.

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