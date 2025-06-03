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Ийво Нисканен приступил к тренировкам на лыжероллерах после перенесённой операции

Ийво Нисканен приступил к тренировкам на лыжероллерах после перенесённой операции
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен опубликовал пост в социальных сетях, в котором сообщил своим подписчикам, что возобновил тренировки после череды проблем со здоровьем во второй половине минувшего сезона.

Спортсмен выложил фотографию, на которой стоит на лыжероллерах в дождливую погоду.

«Это были тяжёлые четыре месяца с точки зрения удачи, но всё вот-вот изменится», — написал Нисканен.

Фото: Страница Ийво Нисканена в социальной сети

Напомним, финн пропустил чемпионат мира — 2025 из-за болезни, а в прошлом месяце упал во время одной из тренировок на лыжероллерах и сломал большой палец. Его сразу же доставили в медицинский центр и прооперировали.

Ийво Нисканен выигрывал золотые медали на трёх Олимпийских играх в разных дисциплинах — в командном спринте (2014), в лыжных гонках на 50 км (2018) и 15 км классическим стилем (2022).

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