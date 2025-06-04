ЧМ-2025 в Тронхейме принёс Норвегии убытки в € 3 млн при прогнозе прибыли в € 1,7 млн — VG

Норвежская федерация лыжного спорта призывает к проведению полного финансового аудита чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам, который прошёл с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. Об этом сообщает VG.

По информации источника, убытки от проведения турнира составили 20 млн норвежских крон (около € 3 млн) при ожидаемой прибыли 34 млн (около € 1,7 млн). Сообщается, что кредиторы уже начинают терять терпение. Организатором чемпионата стала компания Trondheim 2025 AS.

Вышеприведённая ожидаемая прибыль прогнозировалась при условии продажи более 200 тыс. билетов, что в итоге и произошло, однако непредвиденные расходы оставили организаторов в минусе.

Напомним, российские лыжники не принимали участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии.