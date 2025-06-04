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Лидеры женской сборной Норвегии по лыжным гонкам пропустят первый сбор команды

Лидеры женской сборной Норвегии по лыжным гонкам пропустят первый сбор команды
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Лыжницы Кристине Ставос Шистад и Хейди Венг пропустят первый тренировочный сбор сборной Норвегии, сообщила тренер женской команды Марит Бьорген.

26-летняя Шистад — призёр чемпионата мира — 2025 в спринте, она не примет участия в общих сборах норвежской сборной второй год подряд. Хейди Венг 33 года, она пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи.

«Для Кристин это вопрос личного спокойствия, связанный с условиями, которые она имеет, тренируясь в Коннеруде.

Думаю, что её участие в тренировочном процессе было бы полезным для неё и всей команды. Это дало бы Кристин возможность сравнить себя с остальными лыжницами.

Мы не хотели бы давить на Кристин, но дали ей понять, что будем рады её участию. Мы очень хотим, чтобы Кристин была с нами, но она сама примет решение.

Посмотрим, что будет с Хейди, она обычно тренируется с нами», — приводит слова Бьорген TV2.

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