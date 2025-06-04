Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Призёр ОИ-2014 в составе сборной Норвегии рассталась с бойфрендом спустя 9 лет отношений

Призёр ОИ-2014 в составе сборной Норвегии рассталась с бойфрендом спустя 9 лет отношений
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам норвежка Хейди Венг сообщила, что завершила длительные отношения со своим молодым человеком.

«Иногда в жизни происходят неожиданные повороты. Этот год был для меня немного другим. После девяти лет мы решили расстаться. Теперь я смотрю в будущее», — написала Венг, слова которой приводит TV2.

Венг 33 года, она бронзовый призёр ОИ-2014 в скиатлоне и пятикратная чемпионка мира. На протяжении последних девяти лет она находилась в отношениях с Хьетилем Нюгордом. Ранее спортсменка выставила на продажу квартиру в Осло. Также стало известно, что Венг пропустит первый тренировочный сбор норвежской команды.

Материалы по теме
Терезе Йохауг завершила карьеру. Даже Олимпиада для неё не мотивация
Терезе Йохауг завершила карьеру. Даже Олимпиада для неё не мотивация
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android