Призёр ОИ-2014 в составе сборной Норвегии рассталась с бойфрендом спустя 9 лет отношений

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам норвежка Хейди Венг сообщила, что завершила длительные отношения со своим молодым человеком.

«Иногда в жизни происходят неожиданные повороты. Этот год был для меня немного другим. После девяти лет мы решили расстаться. Теперь я смотрю в будущее», — написала Венг, слова которой приводит TV2.

Венг 33 года, она бронзовый призёр ОИ-2014 в скиатлоне и пятикратная чемпионка мира. На протяжении последних девяти лет она находилась в отношениях с Хьетилем Нюгордом. Ранее спортсменка выставила на продажу квартиру в Осло. Также стало известно, что Венг пропустит первый тренировочный сбор норвежской команды.