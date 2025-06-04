Эбба Андерсон: мне нужно заниматься ещё чем-то, чтобы получать удовольствие от спорта

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон рассказала, что жертвует личными интересами ради успеха в спорте, однако отметила, что не забывает грамотно отдыхать от тренировок и соревнований.

На чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме 27-летняя шведская лыжница выиграла три золотые медали — в скиатлоне, гонке на 10 км классическим стилем и в эстафете.

«Я вхожу в национальную сборную страны, тренируюсь как элитный спортсмен, нахожусь на вершине уже довольно много лет. Это значит, что мне нужно заниматься ещё и чем-то другим, чтобы продолжать получать удовольствие от спорта.

По окончании сезона мне очень нравилось отправляться в дальние поездки, пользоваться возможностью покататься на лыжах. Я заметила, что только сейчас, после Кубка мира, классно ездить на соревнования, которые остались вне сезона. Потому что во время сезона между турнирами я практически не тренировалась.

Есть некоторые занятия, которым я должна сказать нет и которые, как я всё ещё думаю, кажутся очень интересными. Ты не можешь заниматься всем сразу. Есть определённые ограничения. Самое важное, что я должна делать в течение дня: тренироваться, есть, спать», — приводит слова Андерссон Expressen.