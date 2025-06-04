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«Позор не только Норвегии, но и FIS». Губерниев — об убытках от проведения ЧМ-2025

«Позор не только Норвегии, но и FIS». Губерниев — об убытках от проведения ЧМ-2025
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что чемпионат мира — 2025 в Тронхейме принёс Норвегии убытки в € 3 млн при прогнозе прибыли в € 1,7 млн.

«Это позор не только Норвегии, но и FIS, лыжные гонки умирают с таким подходом, нужны срочно русские доктора во главе с профессором Большуновым! Допускай, Допускай!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что норвежская федерация лыжного спорта призвала к проведению полного финансового аудита чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам, который прошёл с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме. Напомним, российские лыжники не принимали участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии.

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