В Норвегии считают, что ни Большунова, ни российские эстафетные команды не допустят до ОИ

Норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт предположил, что Александра Большунова и российские лыжные эстафетные команды не допустят до участия в Играх 2026 года в Италии.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Ранее международная федерация сообщила, что не будет обсуждать тему возвращения россиян на международные соревнования на ближайшем конгрессе организации.

«Нежелание даже обсуждать этот вопрос, который, как я считаю, они должны обсудить, является очень символичным знаком того, что надежда российских лыжников на Олимпиаду, боюсь, иссякает. Всё ещё может измениться, если будет принято решение в духе ISU с несколькими так называемыми нейтральными спортсменами, но это, вероятно, всё равно будет означать отсутствие эстафетных команд и отсутствие Большунова на Олимпиаде», — заявил Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

56-й конгресс FIS состоится 13 июня в онлайн-формате. Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.