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Большунов опубликовал романтические фотографии с женой на природе

Большунов опубликовал романтические фотографии с женой на природе
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в социальной сети выложил серию снимков с женой Анной.

Пара провела фотосессию в лесу, на одном из фото Александр и Анна держатся за руки, на другом — запечатлены в объятиях.

Фото: Социальные сети Александра Большунова

Фото: Социальные сети Александра Большунова

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года и стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Семья Александра регулярно посещает и поддерживает его на российских соревнованиях.

Российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения с 2022 года.

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