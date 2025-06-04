Большунов опубликовал романтические фотографии с женой на природе

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в социальной сети выложил серию снимков с женой Анной.

Пара провела фотосессию в лесу, на одном из фото Александр и Анна держатся за руки, на другом — запечатлены в объятиях.

Фото: Социальные сети Александра Большунова

Фото: Социальные сети Александра Большунова

Александр и Анна (бывшая лыжница сборной России) сыграли свадьбу в апреле 2021 года и стали родителями в августе 2022 года. У супругов родилась дочка, которую назвали Евой. Семья Александра регулярно посещает и поддерживает его на российских соревнованиях.

Российские лыжники, как и большинство других спортсменов, не принимают участия в международных стартах из-за отстранения с 2022 года.