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Панжинский прокомментировал информацию, что глава FIS готов допустить российских лыжников

Панжинский прокомментировал информацию, что глава FIS готов допустить российских лыжников
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Серебряный призёр Олимпиады-2010 в личном спринте российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал информацию о том, что глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш готов допустить российских лыжников до участия в международных стартах.

«Мне кажется, Йохан Элиаш — один из самых лояльных людей к российским спортсменам. Вся скандинавская братия, которая его окружает, максимально негативно настроена и суёт ему палки в колёса. Наверное, он не может принять единоличное решение, однако Элиаш максимально лоббирует и продвигает возможное возвращение россиян.

Он поступает правильно, понимая, что это даст развитие FIS и лыжным гонкам. Вполне вероятно, что он хочет пойти на компромисс, чтобы допустили некоторых россиян. Для меня точно не секрет, что Элиаш лояльно относится к российской команде и всячески пытается вернуть нас на международную арену. Получится ли у него продавить и получить поддержку от МОК? Именно от этого будет зависеть, поедут ли россияне на Олимпиаду», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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