Вылегжанин: радует, что участие России обсуждается FIS — мы не засунуты в далёкий ящик

Призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин предположил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в данный момент обсуждает возвращение российских спортсменов на соревнования.

Ранее норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт заявил «Чемпионату», что глава FIS Йохан Элиаш готов пойти на компромисс, чтобы некоторых российских спортсменов допустили до участия в Олимпиаде 2026 года в Италии, однако совет организации может не одобрить это решение.

«Очень хотелось бы, чтобы со стороны главы FIS был компромисс и российских спортсменов допустили до Олимпиады. Для россиян это станет дополнительной мотивацией. Если такие разговоры ходят, значит, наше участие обсуждается и мы не засунуты в далёкий ящик. Это радует», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 56-й конгресс FIS состоится 13 июня в онлайн-формате.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.