Губерниев — о возможном допуске России на ОИ: глава FIS в данной ситуации ничего не решает

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев считает, что глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш в одиночку не сможет поспособствовать допуску российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт заявил «Чемпионату», что глава FIS Йохан Элиаш готов пойти на компромисс, чтобы некоторых российских спортсменов допустили до участия в Олимпиаде 2026 года в Италии, однако совет организации может не одобрить это решение.

«А глава FIS каждый раз был согласен с нашим допуском. Они нас и не выгоняли, когда СВО началось. Нас выгоняло мощнейшее скандинавское лобби. Глава FIS в данной ситуации ничего не решает. Спасибо ему, конечно, но его позиция в целом оказалась такой же, какой и была. Будем надеяться, что это не будет глас вопиющего в пустыни. Элиаш неоднократно говорил, что наших надо допускать. Говорил и говорил, а сделал то что? Прислушались ли к нему? Тоже непонятно. Поэтому мне кажется, что это пока только бла-бла», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 56-й конгресс FIS состоится 13 июня в онлайн-формате.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо.