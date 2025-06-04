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Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт из-за ситуации с ЧМ-2025

Главный спонсор лыжной сборной Норвегии отложил новый контракт из-за ситуации с ЧМ-2025
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Основной спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам Sparebank 1 отложил подписание нового контракта из-за информации об убытках, понесённых в результате проведения чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Об этом сообщает TV2.

Соглашение должно было быть подписано во вторник, 4 июня, но объявление было отложено из-за «финансового хаоса» после ЧМ-2025. В Норвежской ассоциации лыжного спорта и Sparebank 1 ситуацию комментировать отказались.

Напомним, ранее появилась информация, что прибыль от проведения ЧМ-2025 в Тронхейме составила 20 млн норвежских крон (около € 1,7 млн) при убытках в 34 млн (около € 3 млн).

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