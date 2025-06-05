«Было немного страшно». Рибом призналась, что на ЧМ-2025 испытывала проблемы с сердцем

Шведская лыжница Эмма Рибом рассказала, что на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) испытывала проблемы с сердцем.

«Было немного страшно, потому что такого я ещё не испытывала. Так что это было похоже на: «Боже, что происходит?» Я чувствовала, что что-то не так. Очень неприятное чувство. И ещё был страх от мысли: «Неужели это повторится?»

Не думаю, что я когда-либо была так вдохновлена и мотивирована, чтобы начать новый тренировочный сезон. Впереди Олимпийские игры, и я очень хочу работать над этим», — приводит слова Рибом ABC Nyheter.

На ЧМ-2025 Эмма Рибом завоевала золото в женской эстафете. Вместе с Фридой Карлссон, Эббой Андерссон и Йонной Сундлинг они обошли спортсменок из Норвегии.