Эмиль Иверсен рассказал, что попробует отобраться на ОИ-2026 и проведёт сборы с Клебо

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что решил попробовать отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Он проведёт два горных сбора с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо.

«Возможно, некоторые люди удивлены. Но после хорошей и долгой весны я полон решимости поехать ещё на один год. Мечта, цель, всё отныне заключается в том, чтобы попытаться попасть туда. Мне не удалось попасть на чемпионат мира. Это был облом. Но я был на Олимпийских играх в Пекине, в Пхёнчхане.

Решил пройти полный курс высотной подготовки, и мне посчастливилось стать немного ближе к Йоханнесу. Буду вместе с ним участвовать в некоторых высотных заездах и пытаться учиться у него, который является очень хорошим лыжником. Так что это будет очень интересный год.

У Йоханнеса два набора высоты. У меня их будет три. Не могу просто делать то же самое, что и он. Должен стараться делать это ещё лучше, поэтому чуть больше чем через неделю я приступаю к программе высотных тренировок. Она очень хорошо спланирована с тренером Трондом Нистадом. У него большой опыт работы с высотой, и он очень уверен в себе», — приводит слова Иверсена NRK.