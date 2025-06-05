Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эмиль Иверсен рассказал, что попробует отобраться на ОИ-2026 и проведёт сборы с Клебо

Эмиль Иверсен рассказал, что попробует отобраться на ОИ-2026 и проведёт сборы с Клебо
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что решил попробовать отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Он проведёт два горных сбора с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо.

«Возможно, некоторые люди удивлены. Но после хорошей и долгой весны я полон решимости поехать ещё на один год. Мечта, цель, всё отныне заключается в том, чтобы попытаться попасть туда. Мне не удалось попасть на чемпионат мира. Это был облом. Но я был на Олимпийских играх в Пекине, в Пхёнчхане.

Решил пройти полный курс высотной подготовки, и мне посчастливилось стать немного ближе к Йоханнесу. Буду вместе с ним участвовать в некоторых высотных заездах и пытаться учиться у него, который является очень хорошим лыжником. Так что это будет очень интересный год.

У Йоханнеса два набора высоты. У меня их будет три. Не могу просто делать то же самое, что и он. Должен стараться делать это ещё лучше, поэтому чуть больше чем через неделю я приступаю к программе высотных тренировок. Она очень хорошо спланирована с тренером Трондом Нистадом. У него большой опыт работы с высотой, и он очень уверен в себе», — приводит слова Иверсена NRK.

Материалы по теме
«Было немного страшно». Рибом призналась, что на ЧМ-2025 испытывала проблемы с сердцем
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android