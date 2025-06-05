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Ски-альпинист Никита Филиппов: многие иностранцы к нам, россиянам, отлично относились

Ски-альпинист Никита Филиппов: многие иностранцы к нам, россиянам, отлично относились
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Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что на международных соревнованиях иностранцы отлично относились к россиянам.

«Многие иностранные спортсмены и тренеры к нам, россиянам, отлично относились. Сборную США уже пару лет тренирует итальянский специалист. Так он вообще ко мне относится как к родному. Говорит: «Никита – ты мой кумир!» Нормальный мужик, работает здорово. На последнем этапе, который будет в США в декабре, его подопечные в борьбе с канадцами попробуют национальную квоту взять, там у них разница в одно очко.

Так вот, он постоянно предлагает помощь в подготовке лыж, да и во время гонки. У всех команд-лидеров на этапах есть свои палатки, шатры, где спортсмены между забегами могут размяться, гель съесть, попить, велик немного покрутить на высокой передаче. Я к американцам ходил, они всегда приветливые», — сказал Филиппов «Чемпионату».

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