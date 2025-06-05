«Француз решил разбить стол головой». Российский ски-альпинист — о вечеринках после сезона

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как проходили вечеринки после завершения сезона-2024/2025.

«Вообще, туса в Норвегии была классная. Кто-то отрывался и радовался, потому что провёл хороший сезон, а кто-то хотел сезон забыть, как мой французский приятель Робин, потому что совсем ничего не получилось. Я уверен, что он всё забыл, потому что выпил нереально много. Кстати, Робин мне рассказывал, что пару лет назад тоже в Норвегии закончил тусовку в больнице. Он решил, что сможет разбить стол головой, но стол победил.

Сейчас реально классно было. Мы сначала в баре были, танцевали, веселились, а затем, около двух часов ночи, кажется, бар закрылся. Вышли на улицу, и я впервые в жизни увидел северное сияние. Очень красиво на камере смотрится, но вживую не так – просто необычное небо, какие-то разводы.

Посмотрели северное сияние и пошли к какому-то чуваку на яхту. В каюту, где поместилось бы по-хорошему 10 человек, набилось примерно 40 – все, кто оставался тусить. Вечеринка наша продолжалась до половины пятого утра, и мне кажется, что многие иностранцы после неё стали меня более неформально воспринимать и меньше опасаться. Укрепили, скажем так, международные отношения», — сказал Филиппов «Чемпионату».