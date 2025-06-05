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Российский ски-альпинист рассказал, на что тратит деньги в Европе

Российский ски-альпинист рассказал, на что тратит деньги в Европе
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23-кратный чемпион России, финалист юношеских Олимпийских игр – 2020 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, на что тратит деньги в Европе.

«Конечно, в Европе оставил немного денег. Везде понемногу. Ничего грандиозного не покупал, хотя были мысли из Германии «Ауди» пригнать. Из Австрии привёз другу на Камчатку лыжи «Фишер» из спортцеха по хорошей цене. Продал один хороший человек, олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Имя называть не буду, а то прилетит ему ещё. Да практически из каждой страны что-то привозил родителям и друзьям.

Больше всего из Европы вывез сыра: Raclette, Le Gruyere, Parmesan. А из Норвегии привёз сыр Brunost, который назван в честь Терезе Йохауг», — сказал Филиппов «Чемпионату».

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