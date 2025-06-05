«Ты как гладиатор в Колизее». Ски-альпинист Филиппов — о своих целях на Олимпиаду-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов назвал свои цели на Олимпиаду-2026 в Милане (Италия). Филиппов стал первым представителем России, кто по спортивному принципу отобрался на Игры-2026.

«Мне нравится биться с лучшими, быть в этой игре, испытывать эти эмоции.

Ты как гладиатор в Колизее – выходишь и бьёшься до конца. Но если даже проиграл, однако при этом выдал всё, что мог, выдал свой максимум, ты пал как настоящий боец. Достойное поражение и достойная «смерть», скажем так.

Безусловно, если всё получится, я поеду на Олимпиаду не просто поучаствовать и проиграть. Нет, я поеду, чтобы биться и обыграть своих соперников в рамках правил и при всём к ним уважении», — сказал Филиппов «Чемпионату».