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«Ты как гладиатор в Колизее». Ски-альпинист Филиппов — о своих целях на Олимпиаду-2026

«Ты как гладиатор в Колизее». Ски-альпинист Филиппов — о своих целях на Олимпиаду-2026
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Российский ски-альпинист Никита Филиппов назвал свои цели на Олимпиаду-2026 в Милане (Италия). Филиппов стал первым представителем России, кто по спортивному принципу отобрался на Игры-2026.

«Мне нравится биться с лучшими, быть в этой игре, испытывать эти эмоции.

Ты как гладиатор в Колизее – выходишь и бьёшься до конца. Но если даже проиграл, однако при этом выдал всё, что мог, выдал свой максимум, ты пал как настоящий боец. Достойное поражение и достойная «смерть», скажем так.

Безусловно, если всё получится, я поеду на Олимпиаду не просто поучаствовать и проиграть. Нет, я поеду, чтобы биться и обыграть своих соперников в рамках правил и при всём к ним уважении», — сказал Филиппов «Чемпионату».

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