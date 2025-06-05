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Глава компании-организатора ЧМ-2025 в Тронхейме отказалась от своей зарплаты из-за убытков

Глава компании-организатора ЧМ-2025 в Тронхейме отказалась от своей зарплаты из-за убытков
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Глава компании-организатора чемпионата мира — 2025 в Тронхейме (Ski-VM Trondheim 2025 AS) Осне Хавнелид отказалась от своей зарплаты из-за огромных убытков.

«Это был выбор ценностей, которые стали для меня важными. Не собираюсь делать деньги за счёт кредиторов. Это серьёзно и очень печально. Я беру на себя ответственность как председатель совета директоров», — приводит слова Хавнелид ABC Nyheter.

Напомним, ранее появилась информация, что прибыль от проведения турнира составила 20 млн норвежских крон (около € 1,7 млн) при убытках в 34 млн (около € 3 млн). Сообщается, что кредиторы уже начинают терять терпение. Организатором чемпионата стала компания Trondheim 2025 AS. Основной спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам Sparebank 1 отложил подписание нового контракта из-за информации об убытках.

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