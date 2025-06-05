В оргкомитете ЧМ-2027 по лыжным гонкам отреагировали на убытки турнира в Тронхейме

Организаторы чемпионата мира — 2027 по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) высказали беспокойство по поводу проведения турнира после убытков, понесённых норвежским Тронхеймом по итогам ЧМ-2025.

«Это вызывает беспокойство. У них были большие амбиции, и я знаю, как усердно они работали, чтобы организовать проведение чемпионата мира на фантастическом уровне. Когда финансовые потери становятся одним из воспоминаний о турнире, вы осознаёте, что это печально.

Это также открывает нам глаза на то, как мы справляемся с нашим процессом и работаем над решением проблемы в будущем», — приводит SVT слова главы оргкомитета чемпионата мира — 2027 в Фалуне Йонаса Питерсона.

Напомним, ранее появилась информация, что доход от проведения ЧМ-2025 составил 20 млн норвежских крон (около € 1,7 млн) при убытках в 34 млн (около € 3 млн). Организатором чемпионата стала компания Trondheim 2025 AS. Основной спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам Sparebank 1 отложил подписание нового контракта из-за информации об убытках.