Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В оргкомитете ЧМ-2027 по лыжным гонкам отреагировали на убытки турнира в Тронхейме

В оргкомитете ЧМ-2027 по лыжным гонкам отреагировали на убытки турнира в Тронхейме
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы чемпионата мира — 2027 по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) высказали беспокойство по поводу проведения турнира после убытков, понесённых норвежским Тронхеймом по итогам ЧМ-2025.

«Это вызывает беспокойство. У них были большие амбиции, и я знаю, как усердно они работали, чтобы организовать проведение чемпионата мира на фантастическом уровне. Когда финансовые потери становятся одним из воспоминаний о турнире, вы осознаёте, что это печально.

Это также открывает нам глаза на то, как мы справляемся с нашим процессом и работаем над решением проблемы в будущем», — приводит SVT слова главы оргкомитета чемпионата мира — 2027 в Фалуне Йонаса Питерсона.

Напомним, ранее появилась информация, что доход от проведения ЧМ-2025 составил 20 млн норвежских крон (около € 1,7 млн) при убытках в 34 млн (около € 3 млн). Организатором чемпионата стала компания Trondheim 2025 AS. Основной спонсор сборной Норвегии по лыжным гонкам Sparebank 1 отложил подписание нового контракта из-за информации об убытках.

Материалы по теме
Глава компании-организатора ЧМ-2025 в Тронхейме отказалась от своей зарплаты из-за убытков
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android