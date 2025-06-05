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Оберстдорф намерен провести ЧМ-2031 по лыжным видам спорта

Оберстдорф намерен провести ЧМ-2031 по лыжным видам спорта
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Немецкая ассоциация лыжников подаст заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS 2031 года с Оберстдорфом в качестве официального немецкого кандидата. Это решение было принято после совместного голосования, в ходе которого Саксонская лыжная ассоциация предложила отложить свои планы по проведению чемпионата мира на время из-за сокращения времени подготовки.

«Оберстдорф доказал в последние годы, иногда в самых сложных условиях, что он может организовывать мероприятия мирового уровня. Существующая инфраструктура, опытная команда организаторов и энтузиазм региона формируют прочную основу для убедительной заявки», — приводит слова президента ассоциации Йорга Флехтнера Deutscher Skiverband.

Напомним, ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе проходил в 2021 года. Это был третий раз в истории, когда Оберстдорф принял чемпионат мира — после 1987 и 2005 годов.

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