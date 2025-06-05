Эдвин Ангер нанял отца для подготовки к зимней Олимпиаде-2026

Двукратный призёр чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам швед Эдвин Ангер нанял своего отца в качестве менеджера для подготовки к предстоящему олимпийскому сезону-2025/2026. Также он взял в свою команду специалиста по связям с общественностью для коммуникаций со СМИ, социальными сетями и развития его партнёрских отношений.

«Это контракт, который даёт нам хорошую стабильность. Всё это требует больших вложений. Но если всё пойдёт хорошо, это окупится. Мы закладываем основу для будущего. Я считаю, что всё, что мы создаём, может принести большую пользу в долгосрочной перспективе, и важно думать об этом», — приводит слова лыжника шведское издание Södran.

23-летний Ангер занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Клебо, на 418 очков.