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Эдвин Ангер назвал свою главную цель на Олимпийских играх — 2026

Эдвин Ангер назвал свою главную цель на Олимпийских играх — 2026
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Двукратный призёр чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам швед Эдвин Ангер рассказал о своей цели на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Индивидуальная медаль на Олимпийских играх — это конечная цель, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова лыжника шведское издание Södran.

Эдвин Ангер — чемпион зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в индивидуальном спринте, 23-летний швед занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Клебо, на 418 очков.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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