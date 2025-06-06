Видео: Cавелий Коростелёв тренируется в горах Австрии

Двукратный чемпион мира среди юниоров, действующий обладатель Кубка России российский лыжник Савелий Коростелёв провёл тренировку в горах Австрии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировочного занятия российского спортсмена в австрийских горах.

Ближайший тренировочный сбор группы Егора Сорина, в которую входит Коростелёв, запланирован с 13 июня в Раубичах (Беларусь).

21-летний Коростелёв — четырёхкратный чемпион России (2024 — индивидуальный спринт, эстафета; 2025 — командный спринт, эстафета), трёхкратный серебряный призёр ЧР-2025 (в смешанной эстафете, в гонке с раздельным стартом — 10 км, в марафоне), бронзовый медалист ЧР-2025 (в спринте).