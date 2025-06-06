Петер Нортуг назвал страну, под флагом которой может выступить на ЧМ-2027 по лыжным гонкам

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался по поводу возможного участия в ЧМ-2027 в шведском Фалуне.

«Скажу, что ведутся переговоры с несколькими странами. Могу озвучить, что Мексика является одной из стран, с которыми я общаюсь. Я продолжаю взаимодействие с их посольством в Осло. Они тоже считают это отличной идеей, а для меня важно, чтобы моя заявка на смену нации была воспринята серьёзно.

Я познакомился с их послом. Он реально крутой парень. В свою очередь, я раздал несколько стипендий и дипломов для поддержки спортсменов, которые будут представлять Мексику на Олимпиаде.

Кроме того, нужно время, чтобы понять, сработает это или нет. Надеюсь, осенью я получу разъяснения, можно ли это сделать. Таким образом, я смогу сменить страну в 2026 году и затем выложиться на чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Было бы здорово завершить там карьеру», — приводит слова норвежца VG.

Отметим, что Нортуг завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира в Фалуне, проходившем в 2015 году. В 2027 году норвежцу исполнится 41 год.