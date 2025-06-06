Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петер Нортуг назвал страну, под флагом которой может выступить на ЧМ-2027 по лыжным гонкам

Петер Нортуг назвал страну, под флагом которой может выступить на ЧМ-2027 по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался по поводу возможного участия в ЧМ-2027 в шведском Фалуне.

«Скажу, что ведутся переговоры с несколькими странами. Могу озвучить, что Мексика является одной из стран, с которыми я общаюсь. Я продолжаю взаимодействие с их посольством в Осло. Они тоже считают это отличной идеей, а для меня важно, чтобы моя заявка на смену нации была воспринята серьёзно.

Я познакомился с их послом. Он реально крутой парень. В свою очередь, я раздал несколько стипендий и дипломов для поддержки спортсменов, которые будут представлять Мексику на Олимпиаде.

Кроме того, нужно время, чтобы понять, сработает это или нет. Надеюсь, осенью я получу разъяснения, можно ли это сделать. Таким образом, я смогу сменить страну в 2026 году и затем выложиться на чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Было бы здорово завершить там карьеру», — приводит слова норвежца VG.

Отметим, что Нортуг завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира в Фалуне, проходившем в 2015 году. В 2027 году норвежцу исполнится 41 год.

Материалы по теме
В оргкомитете ЧМ-2027 по лыжным гонкам отреагировали на убытки турнира в Тронхейме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android