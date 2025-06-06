Два норвежских лыжника получили травмы на сборах на Канарских островах

Два члена сборной Норвегии по лыжным гонкам получили травмы во время сборов команды, которые проходят в эти дни на Канарских островах. Об этом сообщает Adressa.

Ян Томас Йенссен неудачно покатался на картинге, в результате чего получил травму ребра. Степень повреждения пока неизвестна, в ребре либо трещина, либо перелом. Йенссен покинул сбор досрочно и уехал домой.

Андреас Рее врезался в ворота на лыжероллерах, отчего у него разломался шлем. После этого инцидента норвежец получил растяжение, неудачно приземлившись на руку при падении во время игры в футбол, а затем запнулся о мяч, упал и сильно ударился головой.