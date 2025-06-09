«FIS находится в режиме ожидания, как и все». Коростелёв — о допуске россиян на Олимпиаду

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о вопросе допуска сборной России на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

– Как относишься к тому, что FIS не просто не рассматривает вопрос по россиянам, а даже отказывается включать его в повестку?

– Я ведь правильно понимаю, что новый президент МОК ещё не вступил в должность? Думаю, что FIS находится в режиме ожидания, как и все остальные. Если честно, связанные с этим новости меня не беспокоят. Я делаю свою работу и готовлюсь по максимуму. Не поедем на Олимпиаду – поедем на Сахалин.

– Может, лучше сначала на Олимпиаду, а потом на Сахалин?

– Это был бы идеальный вариант. Поживём – увидим, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.