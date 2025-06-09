Тренер сборной России рассказал об ограничениях в тренировках лыжниц Терентьевой и Сориной

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что ограничения почти не сказываются на тренировках олимпийских чемпионок Натальи Терентьевой и Татьяны Сориной в межсезонье.

Ранее Терентьева опубликовала рентген-снимок после операции, на котором видны два винта, вкрученные в кость. Сорина получила травму руки после падения в начале апреля в гонке этапа Кубка России в Кировске, у неё выявили частичный разрыв сухожилия.

— Сбор в Цахкадзоре закончился. В принципе, он прошёл достаточно хорошо. Все задачи были выполнены.

— Терентьева перенесла операцию и тренировалась с ограничениями. Как у неё дела сейчас обстоят? Когда она начнёт тренироваться без ограничений?

— Наталья практически полноценно тренируется. Ограничения практически никак не сказываются на тренировочном процессе. То есть все тренировки она выполняет в общей группе. Да, есть небольшие ограничения при силовой подготовке, но с каждой неделей их всё меньше и меньше. Думаю, в этом плане она особо не теряет.

— Аналогичный вопрос про Сорину. Что можно сказать про её самочувствие?

— У Татьяны примерно схожая ситуация с Натальей. Даже ограничения, касающиеся силовой подготовки, примерно одинаковые были. Она тоже с каждой неделей может выполнять всё большую полноценную нагрузку. Выполняет то, что выполняет основная часть команды. Ограничения никак не сказываются, — приводит слова Сорина «Матч ТВ».