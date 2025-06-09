Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной России рассказал об ограничениях в тренировках лыжниц Терентьевой и Сориной

Тренер сборной России рассказал об ограничениях в тренировках лыжниц Терентьевой и Сориной
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что ограничения почти не сказываются на тренировках олимпийских чемпионок Натальи Терентьевой и Татьяны Сориной в межсезонье.

Ранее Терентьева опубликовала рентген-снимок после операции, на котором видны два винта, вкрученные в кость. Сорина получила травму руки после падения в начале апреля в гонке этапа Кубка России в Кировске, у неё выявили частичный разрыв сухожилия.

— Сбор в Цахкадзоре закончился. В принципе, он прошёл достаточно хорошо. Все задачи были выполнены.

— Терентьева перенесла операцию и тренировалась с ограничениями. Как у неё дела сейчас обстоят? Когда она начнёт тренироваться без ограничений?
— Наталья практически полноценно тренируется. Ограничения практически никак не сказываются на тренировочном процессе. То есть все тренировки она выполняет в общей группе. Да, есть небольшие ограничения при силовой подготовке, но с каждой неделей их всё меньше и меньше. Думаю, в этом плане она особо не теряет.

— Аналогичный вопрос про Сорину. Что можно сказать про её самочувствие?
— У Татьяны примерно схожая ситуация с Натальей. Даже ограничения, касающиеся силовой подготовки, примерно одинаковые были. Она тоже с каждой неделей может выполнять всё большую полноценную нагрузку. Выполняет то, что выполняет основная часть команды. Ограничения никак не сказываются, — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Материалы по теме
В норвежских лыжах страшный финансовый кризис. Что там происходит на самом деле?
В норвежских лыжах страшный финансовый кризис. Что там происходит на самом деле?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android