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Коростелёв рассказал, до какого момента будет верить в допуск российских лыжников на ОИ

Коростелёв рассказал, до какого момента будет верить в допуск российских лыжников на ОИ
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Российский лыжник Савелий Коростелёв назвал крайний срок, до которого можно верить в допуск спортсменов из России на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Есть ли какая-то красная линия, после которой уже можно сказать, что шансов на участие нет?
– Так эта линия проведена правилами. В 20-х числах января будут опубликованы списки спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Но если вдруг FIS забьёт на собственный регламент отбора, что крайне маловероятно, и российские спортсмены получат приглашение, лично я буду готов вылететь в любой день. Но, повторю, я не верю в то, ради нас будут нарушаться правила. То есть вот когда списки будут опубликованы, тогда всё, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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