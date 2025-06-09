Коростелёв рассказал, до какого момента будет верить в допуск российских лыжников на ОИ

Российский лыжник Савелий Коростелёв назвал крайний срок, до которого можно верить в допуск спортсменов из России на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Есть ли какая-то красная линия, после которой уже можно сказать, что шансов на участие нет?

– Так эта линия проведена правилами. В 20-х числах января будут опубликованы списки спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде. Но если вдруг FIS забьёт на собственный регламент отбора, что крайне маловероятно, и российские спортсмены получат приглашение, лично я буду готов вылететь в любой день. Но, повторю, я не верю в то, ради нас будут нарушаться правила. То есть вот когда списки будут опубликованы, тогда всё, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.