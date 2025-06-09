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Лыжник Савелий Коростелёв высказался о желании Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР

Лыжник Савелий Коростелёв высказался о желании Дмитрия Губерниева возглавить ФЛГР
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Российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что не верит в то, что журналист Дмитрий Губерниев станет главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Для меня это не больше чем информационный шум вокруг лыж. А чем больше внимания виду спорта, тем лучше. Я уже высказывался один раз на эту тему, и добавить мне нечего. Что будет дальше? В продолжение всей этой истории я не верю», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее лыжник Денис Спицов заявил, что у Губерниева нет шансов возглавить организацию. Он отметил, что все спортсмены поддержат действующего руководителя ФЛГР Елену Вяльбе.

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