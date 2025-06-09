Министр спорта России — о Вяльбе: она скорректировала свою линию поведения, прислушивается

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, когда даст оценку работе Елены Вяльбе во главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а также отметил, что она скорректировала линию поведения в отношении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Вяльбе 57 лет, она руководит ФЛГР с 2010 года. Ранее Вяльбе активно критиковала деятельность Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу недопуска россиян на международные соревнования.

«Она уже 15 лет во главе федерации. Оценку её работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура.

У неё уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента Олимпийского комитета России. Любые заявления конфронтационного характера от спортивных функционеров делу не помогают», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».