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Савелий Коростелёв: я не устану повторять, что Большунов тоже человек

Савелий Коростелёв: я не устану повторять, что Большунов тоже человек
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Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в сезоне-2024/2025.

– В позапрошлом сезоне Александр Большунов был просто непобедим, но прошлой зимой у него уже не всё получалось. Ты часто обыгрывал его. Насколько это прибавляет уверенности?
– Я не устану повторять, что он тоже человек. Он может и невероятную серию выдать, и из-за определённых проблем со здоровьем не готов бежать на свой максимум.

– В концовке сезона, когда Александр выиграл все гонки на финале Кубка России, а затем и 70 км в Мончегорске, это был прежний Большунов?
– Нет, это был не его максимум. Либо мы к нему стали ближе. Мне, конечно, больше второй вариант нравится, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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