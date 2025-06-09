Савелий Коростелёв: я не устану повторять, что Большунов тоже человек

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в сезоне-2024/2025.

– В позапрошлом сезоне Александр Большунов был просто непобедим, но прошлой зимой у него уже не всё получалось. Ты часто обыгрывал его. Насколько это прибавляет уверенности?

– Я не устану повторять, что он тоже человек. Он может и невероятную серию выдать, и из-за определённых проблем со здоровьем не готов бежать на свой максимум.

– В концовке сезона, когда Александр выиграл все гонки на финале Кубка России, а затем и 70 км в Мончегорске, это был прежний Большунов?

– Нет, это был не его максимум. Либо мы к нему стали ближе. Мне, конечно, больше второй вариант нравится, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.