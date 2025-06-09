«Лидеры между собой бодаются». Савелий Коростелёв — об отношениях Большунова и Устюгова

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о противостоянии Александра Большунова и Сергея Устюгова в сезоне-2024/2025.

«Что касается Саши и Сергея, то это два лидера. У одного в прошлом сезоне всё получилось, а у другого не до конца срослось. Оба народные любимчики с огромной фан-базой. Если вспомнить фигурное катание, где лидеры и болельщики между собой бодаются, тут то же самое. Мне кажется, то, что происходит между ними, логично. Я же младше, у меня нет конфликтов ни с тем ни с другим. Я как бы чуть сзади и их подстерегаю», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.