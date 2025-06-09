Российский лыжник Коростелёв: смотреть будут косо, даже когда поводов вообще нет

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался об отношении к основной команде на фоне возможного допуска на международные соревнования.

– Как ты считаешь, может ли допуск ограниченного количества спортсменов внести раскол в сборную России? Косые взгляды, разговоры за спиной и всё такое?

– Да в любом случае на нас будут смотреть косо. Даже когда поводов вообще нет. Когда поехали в Европу, появились какие-то слухи, что мы отправились за терапевтическими исключениями, что мы гражданство хотим менять и прочая ерунда. Я на такое внимания не обращаю, максимум – повеселиться чуток с такого можно, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.