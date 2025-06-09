Лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему полетел на сбор в Европу в одиночестве

Российский лыжник Савелий Коростелёв объяснил, как пришёл к решению провести сбор в Австрии в одиночестве.

– Естественно, всё было согласовано с Егором Владимировичем Сориным. И сам небольшой сбор в Рамзау, и тренировочная работа, которую необходимо здесь выполнить. Это было запланировано ещё на этапе вёрстки всех предсезонных сборов. Я получил разрешение чуть раньше улететь из Цахкадзора и на один день позже прибыть на сбор в Раубичи. Когда я предложил идею Егору Владимировичу, он сразу одобрил.

– Ты один в Австрии?

– Да. Не все ребята захотели. Точнее, никто больше не захотел. Одна из причин – ты полтора месяца дома не появишься.

– В Едином календарном плане австрийского сбора нет. Соответственно…

– (Улыбается) Именно так, всё за свой счёт, — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.