Фрида Карлссон — о травмах: верю, что смогу вернуться ещё сильнее

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о своём состоянии здоровье на фоне ранее появлявшихся новостей о её травмах.

«Я очень рада, что боль уходит и я снова могу сосредоточиться на своих целях. Моя мотивация по-прежнему высока, и я верю, что смогу вернуться ещё сильнее», — приводит слова Карлссон Nordic Magazine.

В мае сборная Швеции обнародовала список спортсменов, которые уже обеспечили себе место в составе национальной команды на Олимпиаде-2026. Фрида Карлссон стала одной из лыжниц, гарантировавших себе место на Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.