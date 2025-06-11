Никита Филиппов рассказал о своём плане выиграть ОИ в ски-альпинизме, а потом в биатлоне

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своём увлечении биатлоном и своём амбициозном плане, связанном с этим видом спорта.

– Почему тебе кажется, что у тебя получилось бы в биатлоне?

– Приезжал на Камчатку, а там чемпионат края. К тому моменту больше года винтовку не держал в руках, лыжи коньковые не надевал – полностью ушёл в ски-альпинизм. В итоге выиграл спринт у пацанов, которые уже начали ездить на сборы. Правда, у меня было девять промахов.

– Что?!

– Ну, говорю же – год не стрелял. И что-то вроде секунды у второго места урвал. У меня где-то глубоко сидит шальная идея. Не знаю, насколько она реализуема, и такое точно никто не делал. Короче, если выиграю Олимпиаду в ски-альпинизме, хотел бы уйти в биатлон – и через четыре года выиграть на Олимпийских играх уже там. Да-да, это слишком амбициозно и рискованно, и пока все мысли только о Милане-2026. Но кто знает… – приводит слова Филиппова Sports.

Ранее Филиппов сообщил, что квалифицировался на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии.