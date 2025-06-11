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Бывший российский лыжник Гонтарь не вошёл в основной состав сборной Словении

Бывший российский лыжник Гонтарь не вошёл в основной состав сборной Словении
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Словенская федерация лыжных видов спорта опубликовала список спортсменов на предстоящий олимпийский сезон-2025/2026. Бывший российский лыжник Валерий Гонтарь попал во вторую команду.

Состав сборной Словении по лыжным гонкам на сезон-2025/2026:

Команда А:
Женщины — Эва Уревц, Аня Мандельц.
Мужчины — Миха Шименц, Нейц Штерн, Вили Чрв.

Команда Б:
Мужчины — Миха Личеф, Анже Грос, Валерий Гонтарь.

Главный тренер — Ола-Виген Хаттестад (Норвегия).

В начале этого года стало известно, что 31-летний россиянин Гонтарь сменил спортивное гражданство на словенское. В 2022 году Валерий Гонтарь сообщал, что планирует перейти в национальную команду другой страны, но не уточнял, какой именно. Последний раз лыжник соревновался на российских стартах в сезоне-2019/2020. За сборную России он выступал только на Универсиадах, где в 2017 году завоевал два золота.

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