Бывший российский лыжник Гонтарь не вошёл в основной состав сборной Словении

Словенская федерация лыжных видов спорта опубликовала список спортсменов на предстоящий олимпийский сезон-2025/2026. Бывший российский лыжник Валерий Гонтарь попал во вторую команду.

Состав сборной Словении по лыжным гонкам на сезон-2025/2026:

Команда А:

Женщины — Эва Уревц, Аня Мандельц.

Мужчины — Миха Шименц, Нейц Штерн, Вили Чрв.

Команда Б:

Мужчины — Миха Личеф, Анже Грос, Валерий Гонтарь.

Главный тренер — Ола-Виген Хаттестад (Норвегия).

В начале этого года стало известно, что 31-летний россиянин Гонтарь сменил спортивное гражданство на словенское. В 2022 году Валерий Гонтарь сообщал, что планирует перейти в национальную команду другой страны, но не уточнял, какой именно. Последний раз лыжник соревновался на российских стартах в сезоне-2019/2020. За сборную России он выступал только на Универсиадах, где в 2017 году завоевал два золота.