Глава FIS встретился с новым президентом МОК. Вопрос о России официально не обсуждался

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш встретился с избранным президентом МОК Кирсти Ковентри для обсуждения перспектив олимпийского движения.

«Кирсти привносит чёткое видение и богатый олимпийский опыт. Я с нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества и поддержки, которую она окажет олимпийскому движению в будущем», — приводит слова Элиаша пресс-служба FIS.

На встрече обсуждались вопросы роста числа молодых людей, занимающихся зимними видами спорта, инициативы в области устойчивого развития и инновации в дисциплинах FIS, призванные сделать их интересными и актуальными для будущих поколений спортсменов и болельщиков. О возвращении России на международную арену в лыжных видах спорта вопрос официально не поднимался.

Отметим, что Элиаш также выдвигал свою кандидатуру на выборах президента МОК после ухода Томаса Баха. В преддверии выборов он высказывался о соблюдении нейтралитета в МОК и защите спортсменов, чьи страны являются участниками политических конфликтов.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.