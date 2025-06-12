Эбба Андерссон высказалась о большом количестве спринтерских гонок в расписании КМ

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон рассказала, как она относится к большому количеству спринтерских гонок в расписании стартов Кубка мира — 2025/2026

«Я надеялась, что классические лыжные гонки сохранят многое из того, чем они были раньше. Наличие большого количества спринтерских дистанций заставит меня по-другому расставить приоритеты при выборе стартов. Это не значит, что я не буду участвовать во многих гонках — скорее, что постараюсь минимизировать число соревновательных уикендов.

Мне было трудно пройти квалификацию на шесть мест в спринте, которые у нас есть в обычный этап Кубка мира. Кроме того, я поняла, что участие в спринтах, в которых я не чувствую себя уверенно, требует от меня гораздо больше, чем даёт в итоге. Мне действительно нужно хорошо подумать, в какую корзину я кладу свои яйца», – приводит слова Андерссон SVT Sport.