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FIS планирует провести женский и мужской марафоны в Хольменколлене в один день

FIS планирует провести женский и мужской марафоны в Хольменколлене в один день
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Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) анонсировала исторический шаг для лыжных гонок. Традиционные масс-старты на 50 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия) впервые с 2010 года планируют провести в один и тот же день. Более того, их старт будет дан с разницей лишь в 45 минут, то есть на трассе одновременно побегут и мужчины, и женщины.

Пока этот шаг должен утвердить Совет FIS. Предварительно, датой обеих забегов значится 14 марта (суббота).

Дистанция в 50 км в Хольменколлене состоит из шести кругов по 8,3 км. Отметим, что практика одновременного старта мужчин и женщин является нормальной для лыжных марафонов, где дистанция проходит из пункта А в пункт B, без кругов. В связи с чем ряд лыжных экспертов скептически встретили данную инициативу FIS.

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