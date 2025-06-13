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Норвежская федерация лыжного спорта требует возврата займа от организаторов ЧМ-2025

Норвежская федерация лыжного спорта требует возврата займа от организаторов ЧМ-2025
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Норвежская федерация лыжного спорта подала требование о возврате денежных средств, выделенных в форме займа для организации и проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2025, который проходил в норвежском Тронхейме, сообщает NRK.

Известно, что федерация являлась одним из крупнейших кредиторов соревнований и примерно 60% всех компаний, которые занимались организацией соревнований, находятся в её владении. Сообщается, что норвежская федерация выделила около 8 млн норвежских крон для проведения чемпионата мира и несколько дней назад подала требование о возврате этих денежных средств.

Стоит отметить, что у соревнований было около 150 кредиторов, треть из которых ещё не подали свои требования о возврате денежных средств, из-за чего процесс выплат может затянуться.

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