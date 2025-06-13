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Йохауг сравнила воскресные гонки Кубка мира с «мёртвым афтерпати», комментируя решение FIS

Йохауг сравнила воскресные гонки Кубка мира с «мёртвым афтерпати», комментируя решение FIS
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Завершившая карьеру четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провести женский и мужской марафоны на этапе Кубка мира в Холменколлене в один день.

Традиционные масс-старты на 50 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия) впервые с 2010 года планируют провести в один и тот же день. Более того, их старт будет дан с разницей лишь в 45 минут, то есть на трассе одновременно побегут и мужчины, и женщины. Этот шаг должен утвердить Совет FIS. Предварительно, датой обеих забегов значится 14 марта (суббота).

«Наконец-то! Теперь они поняли. Чёрт возьми! Гонки в Холменколлене в воскресенье — это как мёртвое афтерпати. Конечно, можно надеяться, что в воскресенье придёт много зрителей, но, как показывает практика, такого не бывает. И если вы хотите, чтобы люди захотели прийти, то проводить две гонки сразу — это хорошая мысль.

С точки зрения показа и комментирования организовать всё это, может быть, сложнее. Но не забывайте, что в мужской гонке мало что происходит. Всё действие у них складывается на заключительных 200 метрах. И это очень и очень грустно», — приводит слова норвежки Expressen.

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