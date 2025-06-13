В Норвегии сомневаются в решении FIS одновременно проводить женский и мужской марафоны

Норвежский эксперт Петтер Скинстад оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) провести женский и мужской марафоны на этапе Кубка мира в Холменколлене в один день.

Традиционные масс-старты на 50 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия) впервые с 2010 года планируют провести в один и тот же день. Более того, их старт будет дан с разницей лишь в 45 минут, то есть на трассе одновременно побегут и мужчины, и женщины. Этот шаг должен утвердить Совет FIS. Предварительно, датой обеих забегов значится 14 марта (суббота).

«Стоит похвалить организаторов за попытку придумать что-то новое, но я не очень уверен, что это сработает на практике. Я думаю, что будет очень большая суматоха, как для участников соревнований, так и для зрителей.

Представьте, что вы одновременно показываете два футбольных матча на одном экране. Насколько это было бы непонятно. Точно так же обстоит дело и с лыжными гонками. Вы не сможете качественно показать обе гонки одновременно. Комментаторы могут работать только на одной гонке за раз», — приводит слова Скинстада VG.