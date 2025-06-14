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Норвежская федерация лыжного спорта сократит расходы из-за убытков после ЧМ-2025

Норвежская федерация лыжного спорта сократит расходы из-за убытков после ЧМ-2025
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Норвежская федерация лыжного спорта объявила о начале реализации программы сокращения расходов после того, как прошедший чемпионат мира по лыжным видам спорта-2025 в Тронхейме завершился с серьёзным дефицитом бюджета. Об этом сообщает телеканал NRK.

Известно, что федерация планирует урезать бюджет на NKr 27,1 млн (примерно € 2,3 млн) до конца 2027 года. Антикризисные меры затронут рабочие места внутри федерации и ряд мероприятий, от которых придётся отказаться из-за высокой стоимости. Кроме того, у федерации остаётся непогашенный заём в размере около € 700 тыс, выданный на подготовку чемпионата мира. Вероятность того, что эти средства удастся вернуть в полном объёме крайне мала.

Федерация уже начала реализацию антикризисного плана, который, по словам руководства, поможет стабилизировать экономическую ситуацию внутри организации и сохранить ключевые направления подготовки к международным стартам.

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