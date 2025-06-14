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FIS увеличит призовые на этапах Кубка мира в сезоне-2025/2026

FIS увеличит призовые на этапах Кубка мира в сезоне-2025/2026
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила об увеличении призовых на этапах Кубка мира по дисциплинам лыжного спорта. Сообщается, что суммы призовых во всех соревновательных видах Кубка мира в сезоне-2025/2026 вырастут минимум на десять процентов.

«Очевидно, что нам ещё многое предстоит сделать, чтобы наши спортсмены получали вознаграждение, которого они заслуживают. Это важный шаг, но лишь один из многих на пути вперёд», – приводит слова президента FIS Юхана Элиаша Associated Press.

Стоит отметить, что FIS гарантирует увеличение призовых на десять процентов и рассчитывает, что организаторы этапов смогут добровольно увеличить суммы призовых на такой же процент.

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