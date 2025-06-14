В МОК неофициально сообщили, что будут готовы рассмотреть допуск россиян не раньше осени

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов рассказал, что в Международном олимпийском комитете (МОК) неофициально сказали о готовности рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов не раньше осени.

В пятницу состоялся конгресс Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Мнацаканов присутствовал на встрече от России.

— О чём говорят коллеги из международных федераций по допуску российских спортсменов?

— В кулуарах ничего пока не говорят, потому что все ожидают официальной информации от МОК. Как только там будет одобрение, то FIS сможет рассматривать этот вопрос. Это, скорее всего, уже осенью.

— Внеочередное заседание по вопросу России может быть организовано? Если МОК даст команду допускать в июле, а осенью сезон уже стартует, времени у нас подготовиться уже не будет.

— Дело в том, что неофициально в МОК сказали, что этот вопрос готовы будут рассмотреть не раньше осени. На что я сказал, что команды должны формировать план подготовки. Ответили, что нужно делать два плана: с участием и без участия

— В целом‑то как отношение к России?

— В кулуарах отношение очень хорошее. В том году были на очном конгрессе в Рейкьявике, там всё было замечательно, все встречались с нами, обнимались, спрашивали, как и что, чем помочь, — приводит слова Мнацаканова «Матч ТВ».