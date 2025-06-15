Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Виктория Лукашова и Андрей Краснов выиграли масс-старты на Кубке России по лыжероллерам

Виктория Лукашова и Андрей Краснов выиграли масс-старты на Кубке России по лыжероллерам
Комментарии

Лыжники Виктория Лукашова и Андрей Краснов одержали победы в масс-стартах свободным стилем в рамках Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде.

Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины. Результаты:

  1. Виктория Лукашова — 34.20,8.
  2. Ирина Митрошина — отставание 0,6.
  3. Ольга Летучева +1,0.
  4. Светлана Николаева +1,3.
  5. Екатерина Кипяткова +1,6.
  6. Арина Старцева +2,4.

Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Мужчины. Результаты:

  1. Андрей Краснов — 37.45,8.
  2. Глеб Ретивых — отставание 1,1.
  3. Илья Безгин +1,1.
  4. Никита Смирнов +1,2.
  5. Евгений Кудрявцев +1,4.
  6. Андрей Алипкин +1,5.
Материалы по теме
В Норвегии сомневаются в решении FIS одновременно проводить женский и мужской марафоны
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android