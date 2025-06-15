Виктория Лукашова и Андрей Краснов выиграли масс-старты на Кубке России по лыжероллерам

Лыжники Виктория Лукашова и Андрей Краснов одержали победы в масс-стартах свободным стилем в рамках Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде.

Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины. Результаты:

Виктория Лукашова — 34.20,8. Ирина Митрошина — отставание 0,6. Ольга Летучева +1,0. Светлана Николаева +1,3. Екатерина Кипяткова +1,6. Арина Старцева +2,4.

Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Мужчины. Результаты:

Андрей Краснов — 37.45,8. Глеб Ретивых — отставание 1,1. Илья Безгин +1,1. Никита Смирнов +1,2. Евгений Кудрявцев +1,4. Андрей Алипкин +1,5.