Виктория Лукашова и Андрей Краснов выиграли масс-старты на Кубке России по лыжероллерам
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Лыжники Виктория Лукашова и Андрей Краснов одержали победы в масс-стартах свободным стилем в рамках Кубка России по лыжероллерам. Соревнования проходят в Нижнем Новгороде.
Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 15 км, свободный стиль. Женщины. Результаты:
- Виктория Лукашова — 34.20,8.
- Ирина Митрошина — отставание 0,6.
- Ольга Летучева +1,0.
- Светлана Николаева +1,3.
- Екатерина Кипяткова +1,6.
- Арина Старцева +2,4.
Кубок России по лыжероллерам. Масс-старт 20 км, свободный стиль. Мужчины. Результаты:
- Андрей Краснов — 37.45,8.
- Глеб Ретивых — отставание 1,1.
- Илья Безгин +1,1.
- Никита Смирнов +1,2.
- Евгений Кудрявцев +1,4.
- Андрей Алипкин +1,5.
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