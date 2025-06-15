Терезе Йохауг: теперь любой ЧМ — это автоматически финансовый убыток?

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась об экономических проблемах, с которыми столкнулась Норвежская федерация лыжных видов спорта после проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта – 2025 в Тронхейме.

«Я была так же шокирована. Как такое вообще возможно? Есть вещи, которые необходимо прояснить. Это без сомнений. Ошибка на 50 млн — это же безумная сумма. Надеюсь, удастся докопаться до истины. Это действительно печально, и, думаю, всё лыжное сообщество со мной согласно.

Как тогда другим странам проводить чемпионаты? Как Фалун сможет выйти в плюс через два года, если Тронхейм при всей атмосфере и успехе ушёл в минус? Неужели теперь любой ЧМ — это автоматически финансовый убыток? Захотят ли другие страны вообще его проводить?» – приводит слова Йохауг издание Expressen.

Напомним, Норвежская федерация лыжного спорта сообщила, что понесла большие финансовые потери из-за ЧМ в Тронхейме и была вынуждена разработать антикризисный план для улучшения финансовой ситуации.